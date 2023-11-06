Звонарева в паре с Зигемунд вышла в финал итогового турнира WTA в парном разряде
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд одержали победу в полуфинале итогового турнира WTA. В трех сетах они переиграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элисе Мертенс.
В финале российско-немецкая пара сыграет с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес.
Канкун (Мексика)
Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) — 3:6, 6:3, 10:5
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