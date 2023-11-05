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Сегодня, 22:17

Звонарева и Зигемунд обыграли Гауфф и Пегулу и вышли в полуфинал турнира в Канкуне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли американок Коко Гауфф и Джессику Пегулу на турнире в Канкуне — 3:6, 6:4, 10:8.

Игра продолжалась 1 час 39 минут.

Звонарева и Зигемунд заняли второе место в группе Махауаль и вышли в полуфинал турнира.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Махауаль

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) - Коко Гауфф/Джессика Пегула (США) — 3:6, 6:4, 10:8.

Теннис
Вера Звонарева
Джессика Пегула
Лаура Зигемунд
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