Соболенко проиграла Свентек в полуфинале итогового турнира WTA

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу в полуфинале итогового турнира WTA. В двух сетах она выиграла у Арины Соболенко из Белоруссии — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Игра была разбита на два дня из-за непогоды. 22-летняя полька 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету 25-летней белоруски 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

В финале Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая в полуфинале обыграла соотечественницу Коко Гауфф.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:3, 6:2