Звонарева в паре с Дабровски не смогла выйти в финал турнира в Линце
14 ноября 2020, 23:04
Россиянка Вера Звонарева в паре с представительницей Канады Габриэлой Дабровски не смогла выйти в финал турнира в Линце. В полуфинальном матче они уступили дуэту Аранча Рус/Тамара Зиданшек (Голландия/Словения, 4) — 7:6 (9:7), 4:6, 10:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 202 250 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Аранча Рус/Тамара Зиданшек (Голландия/Словения, 4) — Габриэла Дабровски/Вера Звонарева (Канада/Россия, 2) — 7:6 (9:7), 4:6, 10:6