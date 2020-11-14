Звонарева в паре с Дабровски не смогла выйти в финал турнира в Линце

Россиянка Вера Звонарева в паре с представительницей Канады Габриэлой Дабровски не смогла выйти в финал турнира в Линце. В полуфинальном матче они уступили дуэту Аранча Рус/Тамара Зиданшек (Голландия/Словения, 4) — 7:6 (9:7), 4:6, 10:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Аранча Рус/Тамара Зиданшек (Голландия/Словения, 4) — Габриэла Дабровски/Вера Звонарева (Канада/Россия, 2) — 7:6 (9:7), 4:6, 10:6