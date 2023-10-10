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Сегодня, 12:08

Звонарева обыграла Кудерметову в первом круге турнира в Чжэнчжоу

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вера Звонарева одержала победу над своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой в первом круге турнира в Чжэнчжоу — 6:2, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

Звонарева ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Кудерметовой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге турнира Звонарева встретится с украинкой Ангелиной Калининой.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 9) — 6:2, 7:6 (7:5)

Теннис
Вера Звонарева
Вероника Кудерметова
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