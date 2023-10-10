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Сегодня, 12:26

Рахимова обыграла Грачеву и вышла во второй круг турнира в Гонконге

Алина Савинова
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Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла сменившую спортивное гражданство на французское Варвару Грачеву в первом круге турнира в Гонконге — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Грачевой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Следующей соперницей Рахимовой будет Катержина Синякова из Чехии.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Варвара Грачева (Франция, 8) — 6:3, 6:2

Теннис
Варвара Грачева
Камилла Рахимова
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