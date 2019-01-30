Звонарева - о Касаткиной: "Дарья – отличная теннисистка. Она немного другого поколения, нежели я"

Российская теннисистка Вера Звонарева прокомментировала победу во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге. Она обыграла немку Юлию Гергес - 4:6, 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Звонарева сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая без борьбы вышла в данную стадию - ее соперница Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы плеча. Она также прокомментировала предстоящий матч.

– Юлия начала играть очень здорово, мне было тяжело принимать, не получалось играть достаточно жестко, потому что она всегда очень агрессивно атаковала, – приводит пресс-служба турнира слова Звонаревой. – Но матч продолжался, я стала лучше читать ее удары, смогла начать играть агрессивнее. Дарья – отличная теннисистка. Она немного другого поколения, нежели я. Мы никогда с ней не встречались. Постараюсь показать свой лучший теннис, а там посмотрим.

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