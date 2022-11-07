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Допинг

Сегодня, 22:55

У Халеп есть 20 дней, чтобы оспорить обвинительное заключение или подписать соглашение о признании вины в употреблении допинга

Иван Шитик
Корреспондент
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Юрист Паул Чукур сообщил о завершении расследования дела румынской теннисистки Симоны Халеп.

«Этап расследования завершен. Теперь у Симоны есть 20 дней, чтобы оспорить обвинительное заключение, либо подписать соглашение о признании вины, которое позволит сократить срок наказания с четырех до трех лет», — приводит слова Чукура Romania Insider.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадастат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Симона Халеп
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