«Я разочаровалась в теннисе». Откровения экс-первой ракетки мира Динары Сафиной

Экс-первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала о лидерстве в рейтинге во время карьеры. Россиянка — победительница US Open в парном разряде, финалистка трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, серебряный призер Олимпиады-2008.

— Я несколько разочаровалась в теннисе, потому что думала, что моя жизнь существенно изменится, когда стану первой ракеткой, — цитирует Сафину The Guardian. — Этого не случилось, поняла, что мечтала совсем о другом.

Не могла справиться с давлением и эмоциями. Ожидала, что это будет весело — поднимаешься на вершину, все радуются. Но все наоборот. Каждый мечтает обыграть тебя. Журналисты спрашивали все время, когда же я выиграю «Шлем». Это раздражало.

Не хотела больше терпеть боль в спине. У меня появилась возможность избавиться от давления. Но не была готова к тому, что меня ждало после ухода из спорта. Все воспринимаю философски и стараюсь не драматизировать.