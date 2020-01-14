Матч выставочного турнира в Австралии между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд не был доигран из-за дыма, сообщает AFP.

'Hazardous' air pollution halts Australian Open practicehttps://t.co/T93rSoWGfv



? Maria Sharapova reacts during her match with Laura Siegemond, which was abandoned due to smoke from the bushfires@AFP_Sport pic.twitter.com/qeYzJSOVWw — AFP news agency (@AFP) January 14, 2020

Выставочный турнир проходит в пригороде Мельбурна. После совещания с теннисистками организаторы приняли решение остановить игру при счете 7:6 (7:4), 5:5 в пользу немки.

По данным австралийских СМИ, площадь природных пожаров на континенте составляет более 6,3 миллиона гектаров. Пожары привели к гибели 27 человек и тысячам сгоревшим домов. Дым от австралийских пожаров спровоцировал дополнительные 250 миллионов тонн выбросов углекислого газа, что составляет более трети годовой эмиссии СО2 Австралии. Пожары на континенте начались в сентябре 2019 года и до сих пор не потушены.