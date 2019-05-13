Винус Уильямс победила Мертенс в первом круге турнира в Риме и сыграет с сестрой Сереной

Американская теннисистка Винус Уильямс победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс в матче первого круга турнира WTA в Риме - 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.
В матче второго круга Винус сразится со своей сестрой Сереной Уильямс, которая ранее обыграла шведку Ребекку Петерсон.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Винус Уильямс (США, WC) - Элисе Мертенс (Бельгия) - 7:5, 3:6, 7:6 (7:4)
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