21:25 | Теннис — WTA

Винус Уильямс победила Мертенс в первом круге турнира в Риме и сыграет с сестрой Сереной

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Американская теннисистка Винус Уильямс победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс в матче первого круга турнира WTA в Риме - 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

В матче второго круга Винус сразится со своей сестрой Сереной Уильямс, которая ранее обыграла шведку Ребекку Петерсон

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 151 788 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Винус Уильямс (США, WC) - Элисе Мертенс (Бельгия) - 7:5, 3:6, 7:6 (7:4)

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