Янчук считает, что Касаткина сейчас играет на уровне 10-й ракетки мира

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Дарья Касаткина показывает хорошие результаты в последнее время.

«Она играет примерно на уровне десятой ракетки мира, но, чтобы выигрывать большие турниры, этого недостаточно. Если взять Рыбакину, она играет в более современный теннис, она мощнее и быстрее. Касаткина прибавила в атакующий действиях, но пока все равно играет слишком мягко», — цитирует Янчука ТАСС.

Касаткина дошла до финала турнира WTA в Абу-Даби и проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (1:6, 4:6).

Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA, Потапова опустилась на семь позиций