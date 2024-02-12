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12 февраля, 16:15

Янчук считает, что Касаткина сейчас играет на уровне 10-й ракетки мира

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Дарья Касаткина показывает хорошие результаты в последнее время.

«Она играет примерно на уровне десятой ракетки мира, но, чтобы выигрывать большие турниры, этого недостаточно. Если взять Рыбакину, она играет в более современный теннис, она мощнее и быстрее. Касаткина прибавила в атакующий действиях, но пока все равно играет слишком мягко», — цитирует Янчука ТАСС.

Касаткина дошла до финала турнира WTA в Абу-Даби и проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (1:6, 4:6).

Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA, Потапова опустилась на семь позиций

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Дарья Касаткина
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