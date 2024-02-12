Касаткина поднялась на седьмое место в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 12-й на 7-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия опубликована на сайте организации.
11 февраля Касаткина проиграла в финале турнира в Абу-Даби казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (1:6, 4:6). В обновленной версии рейтинга WTA россиянка вышла на 13-ю позицию.
Рыбакина благодаря победе поднялась на четвертую строчку в гонке.
Россиянка Людмила Самсонова, которая дошла в Абу-Даби до полуфинала, поднялась на 143 позиции — с 183-й на 40-ю строчку.
Лидером чемпионской гонки является белоруска Арина Соболенко, второе место занимает китаянка Чжэн Циньвэнь, третье — латвийка Елена Остапенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 12 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2325;
2 (2). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1375;
3 (3). Елена Остапенко (Латвия) — 1238;
4 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1178;
5 (4). Кори Гауфф (США) — 1030;
6 (5). Даяна Ястремская (Украина) — 905;
7 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 828;
8 (8). Линда Носкова (Чехия) — 625;
9 (7). Ига Свентек (Польша) — 630;
10 (9). Марта Костюк (Украина) — 570;
11 (10). Анна Калинская (Россия) — 547...
13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 531.
18 (18). Анастасия Павлюченкова — 399;
20 (19). Мирра Андреева (Россия) — 348...
26 (24). Мария Тимофеева (Россия) — 280...
29 (27). Диана Шнайдер (Россия) — 262...
37 (32). Анастасия Потапова (Россия) — 226;
40 (183). Людмила Самсонова (Россия) — 207.