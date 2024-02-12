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12 февраля, 09:17

Касаткина поднялась на седьмое место в чемпионской гонке WTA

Виктория Кравченко
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 12-й на 7-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия опубликована на сайте организации.

11 февраля Касаткина проиграла в финале турнира в Абу-Даби казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (1:6, 4:6). В обновленной версии рейтинга WTA россиянка вышла на 13-ю позицию.

Рыбакина благодаря победе поднялась на четвертую строчку в гонке.

Россиянка Людмила Самсонова, которая дошла в Абу-Даби до полуфинала, поднялась на 143 позиции — с 183-й на 40-ю строчку.

Лидером чемпионской гонки является белоруска Арина Соболенко, второе место занимает китаянка Чжэн Циньвэнь, третье — латвийка Елена Остапенко.

Чемпионская гонка WTA, версия от 12 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2325;

2 (2). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1375;

3 (3). Елена Остапенко (Латвия) — 1238;

4 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1178;

5 (4). Кори Гауфф (США) — 1030;

6 (5). Даяна Ястремская (Украина) — 905;

7 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 828;

8 (8). Линда Носкова (Чехия) — 625;

9 (7). Ига Свентек (Польша) — 630;

10 (9). Марта Костюк (Украина) — 570;

11 (10). Анна Калинская (Россия) — 547...

13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 531.

18 (18). Анастасия Павлюченкова — 399;

20 (19). Мирра Андреева (Россия) — 348...

26 (24). Мария Тимофеева (Россия) — 280...

29 (27). Диана Шнайдер (Россия) — 262...

37 (32). Анастасия Потапова (Россия) — 226;

40 (183). Людмила Самсонова (Россия) — 207.

Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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