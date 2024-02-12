Самсонова проиграла Фернандес на турнире в Катаре
Россиянка Людмила Самсонова проиграла канадке Лейле Фернандес в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 5:7, 6:7 (4:7).
Матч длился 2 часа 12 минут. Самсонова сделала за игру 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. У Фернандес — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Фернандес сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лейла Фернандес (Канада) — Людмила Самсонова (Россия, 12) — 7:5, 7:6 (7:4)
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