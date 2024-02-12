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12 февраля, 17:19

Самсонова проиграла Фернандес на турнире в Катаре

Руслан Минаев
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Россиянка Людмила Самсонова проиграла канадке Лейле Фернандес в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 5:7, 6:7 (4:7).

Матч длился 2 часа 12 минут. Самсонова сделала за игру 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. У Фернандес — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Фернандес сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада) — Людмила Самсонова (Россия, 12) — 7:5, 7:6 (7:4)

Теннис
Лейла Фернандес
Людмила Самсонова
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