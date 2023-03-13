Украинская теннисистка Цуренко снялась с турнира в США из-за панической атаки

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что отказалась играть с белоруской Ариной Соболенко в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе из-за панической атаки.

«Несколько дней назад разговаривала с СЕО WTA Стивом Саймоном. Я была абсолютно шокирована услышанным. Он сказал, что сам не поддерживает происходящее на Украине, а мнение игроков из России и Белоруссии — только их собственное. Это не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что чувствовал бы себя ужасно на моем месте», — приводит слова Цуренко РИА «Новости» с ссылкой на портал «Большой теннис Украины».

Также спортсменка рассказала, из-за чего у нее началась паническая атака.

«Саймон уверен в возвращении россиян и белорусов на Олимпиаду. Он сказал, что это случится именно так, как происходит сейчас в теннисе. Я находилась в шоке после этого разговора. Уже в прошлом матче против Донны Векич было невероятно сложно собраться и играть. Сегодня же у меня началась паническая атака. Я просто не смогла выйти на корт. Очень надеюсь, что получится переварить всю информацию и лучше подготовиться к следующему турниру», — добавила теннисистка.

33-летняя Цуренко является находится в топ-95 лучших теннисисток мира.