Перед матчем Свитолиной и Азаренко в США объявят, что рукопожатия не будет

Украинка Элина Свитолина в первом круге турнира в Вашингтоне встретится с белоруской Викторией Азаренко.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналист Бена Ротенберга, перед игрой объявят, что спортсменки не будут пожимать друг другу руки. В WTA заявили, что с уважением относятся к решению украинских спортсменок не пожимать руки соперницам.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Однако уже на следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.