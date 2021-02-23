Самсонова уступила Мартич в первом круге турнира в Аделаиде

Россиянка Людмила Самсонова 23 февраля в трех сетах уступила хорватке Петре Мартич в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия) — 6:4, 0:6, 5:7. Теннисистки провели на корте два часа и 20 минут.

Самсонова выполнила больше эйсов (семь против пяти), но и допустила больше двойных ошибок, нежели Мартич (пять против двух). Также у хорватки преимущество по выигранным розыгрышам — 29 против 21.

Во втором круге Мартич сыграет против победителя в паре Ясмин Паолини (Италия) — Кори Гофф (США).

В понедельник, 22 февраля еще одна россиянка, Вероника Кудерметова в двух сетах уступила американке Шелби Роджерс.