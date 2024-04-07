Российская теннисистка Шнайдер объяснила, почему выходит на корт в косынке

58-я ракетка мира Диана Шнайдер в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером объяснила, почему постоянно выходит на корт в косынке.

Обычно теннисисты играют без головного убора. В крайнем случае — в кепках или визорах (солнцезащитных козырьках).

— Решили для себя, что будете играть в них всю карьеру?

— Да.

— Сколько их у вас вообще?

— У меня есть красная, желтая, голубенькая, розовая, темно-синяя, которую я и выбрала для Майами... Когда какая-то из них кажется мне счастливой и идет победная полоса — продолжаю в ней играть, не меняю.

— Как вы это вообще придумали?

— Когда начала играть свой первый турнир на улице, мне было, наверное, лет девять. И ни в кепке, ни в козырьке играть просто не могла. Подбрасывала мяч и физически его не видела. Родители очень переживали о моем здоровье, о том, что получу солнечный удар. Однажды мама пошла в магазин, увидела косынку и решила попробовать. Мне сразу понравилось, все было комфортно. Начала играть в ней — и стало так удобно, что если начинала играть в ней только на улице, то продолжила и в зале. И потихоньку это как-то переросло в мою изюминку.

— Никто из соперниц пока не взял с вас пример?

— Пока нет. Но, надеюсь, в будущем достигну такого уровня, что начнут, ха-ха!

— Вы рассказывали, что кто-то из девочек по юниорам поддерживал вас из-за этой косынки, а кто-то, наоборот, злословил. Насколько это на вас тогда влияло?

— В переходном возрасте мнение окружающих очень сильно на тебя влияет. Кажется, мне было тогда лет 15-16. Задевало, когда другие девочки начинали шептаться, что-то говорить. Начинала слишком много об этом задумываться, принимать близко к сердцу. А сейчас, наоборот, приятно, когда слышишь: «Мы тебя по этой косынке начали узнавать», «Что за девочка в косынке? Так необычно!» Все равно смущаюсь от такой реакции, но потихоньку начинаю к этому привыкать.

— Можно сказать, что косынка стала для вас и хорошей приметой?

— Да. Она и реально от солнца помогает, и теперь моя фишка.