Теннисистка Плишкова рассказала о работе с тренером Сашей Баджим

Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о работе с немецким тренером Сашей Баджим.

«Я продолжаю верить в то, что делала в начале года, и до сих пор следую по этому пути. Дело даже не в победах или поражениях. Я считаю, что, если я продолжу делать эти вещи, с ними придут результаты и успех.

Мы постоянно работаем, и я начала хорошо играть не по счастливой случайности, это непрерывный процесс», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

В финале турнира в Монреале Плишкова сыграет с Камилой Джорджи из Италии.