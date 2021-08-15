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Теннисистка Плишкова рассказала о работе с тренером Сашей Баджим

16:30
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о работе с немецким тренером Сашей Баджим.

«Я продолжаю верить в то, что делала в начале года, и до сих пор следую по этому пути. Дело даже не в победах или поражениях. Я считаю, что, если я продолжу делать эти вещи, с ними придут результаты и успех.

Мы постоянно работаем, и я начала хорошо играть не по счастливой случайности, это непрерывный процесс», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

В финале турнира в Монреале Плишкова сыграет с Камилой Джорджи из Италии.

 

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/news/2218490/pliskova-topples-sabalenka-to-book-spot-in-montreal-final

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Виктория Кравченко все материалы автора

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