Соболенко извинилась перед Плишковой за свой поступок после поражения в полуфинале турнира в Монреале

Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась перед Каролиной Плишковой из Чехии за свое поведение после поражения в полуфинале турнира WTA в Монреале (Канада) — 3:6, 4:6.

После матча Соболенко, направляясь к сетке для рукопожатия с Плишковой, выбросила ракетку в сторону.

«Сегодня я повела себя непрофессионально. Хочу за это извиниться. Каролина сегодня была лучше. Извиняюсь за это рукопожатие. Я просто полностью потеряла голову в этот момент», — написала в сторис своего Instagram Соболенко.

Сторис Арины Соболенко. Фото Instagram

В финале турнира в Монреале Плишкова сыграет с Камилой Джорджи из Италии.