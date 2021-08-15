Соболенко извинилась перед Плишковой за свой поступок после поражения в полуфинале турнира в Монреале
11:47
Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась перед Каролиной Плишковой из Чехии за свое поведение после поражения в полуфинале турнира WTA в Монреале (Канада) — 3:6, 4:6.
После матча Соболенко, направляясь к сетке для рукопожатия с Плишковой, выбросила ракетку в сторону.
August 14, 2021
«Сегодня я повела себя непрофессионально. Хочу за это извиниться. Каролина сегодня была лучше. Извиняюсь за это рукопожатие. Я просто полностью потеряла голову в этот момент», — написала в сторис своего Instagram Соболенко.
Сторис Арины Соболенко. Фото Instagram
В финале турнира в Монреале Плишкова сыграет с Камилой Джорджи из Италии.
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