Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Соболенко извинилась перед Плишковой за свой поступок после поражения в полуфинале турнира в Монреале

11:47
Теги:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась перед Каролиной Плишковой из Чехии за свое поведение после поражения в полуфинале турнира WTA в Монреале (Канада) — 3:6, 4:6.

После матча Соболенко, направляясь к сетке для рукопожатия с Плишковой, выбросила ракетку в сторону.

«Сегодня я повела себя непрофессионально. Хочу за это извиниться. Каролина сегодня была лучше. Извиняюсь за это рукопожатие. Я просто полностью потеряла голову в этот момент», — написала в сторис своего Instagram Соболенко.

Сторис Арины Соболенко. Фото Instagram
Сторис Арины Соболенко. Фото Instagram

В финале турнира в Монреале Плишкова сыграет с Камилой Джорджи из Италии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника в дебютном поединке
«Талибан» приказал своим боевикам не штурмовать Кабул
Жительница Воронежа рассказала о погибшей при взрыве автобуса подруге
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд