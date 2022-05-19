Касаткина — о допинг-тестах: «Если со стороны вдуматься в процесс, это немножко странно»

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала в интервью «СЭ» о допинг-тестах за 2021 год.

— В прошлом году тебя 21 раз проверяли на допинг. Больше только Блинкову, Соболенко, Швентек и Крейчикову. Не надоедает ли вся эта процедура? Сколько времени в день уделяешь системе АДАМС, где надо постоянно расписывать время и место своего нахождения?

— Все говорят, что это часть нашей работы, и это действительно часть нашей роботы. Но это такая часть тенниса, про которую, когда ты только начинаешь в него играть, ты не особо в курсе. Когда начинаешь играть профессионально, добавляется приложение, где постоянно указываешь свое месторасположение, чтобы к тебе могли прийти допинг-офицеры. Сама процедура не супер. Ты сидишь дома, к тебе приходят незнакомые люди, они берут у тебя кровь, а потом ты при незнакомой девушке должна сдать мочу. Сидишь, переливаешь все из баночки в баночку. Вы все делаете втроем. Привыкаешь, понятно, но, если со стороны вдуматься в процесс, это немножко странно. Иногда, когда это происходит после проигранных матчей, я чувствую себя так себе...

— Хочется всех послать?

— Честно скажу, что я пару раз практически это сделала, но потом, естественно, извинялась, потому что это происходило на эмоциях. Последнее, что я хочу видеть после поражения, — это как ко мне подходят с папочкой и говорят: «Сегодня я буду вас сопровождать, пока вы не зайдете в туалет», а в туалет после матча не хочется — все это происходит не слишком быстро. Со временем привыкаешь, но бывают моменты, когда это здорово напрягает.

Российский теннисист Андрей Рублев стал вторым теннисистом в мире по частоте тестирования на допинг. Он сдавал тесты 26 раз за прошлый год. Дарью Касаткину проверили 21 раз.