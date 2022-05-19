Юван обыграла Мертенс в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
Словенская теннисистка Кая Юван вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге (Франция).
В четвертьфинале Юван обыграла бельгийку Элисе Мертенс в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4.
В полуфинале словенка встретится с победителем матча Каролина Плишкова (Чехия, 1, WC) — Марина Заневская (Бельгия).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кая Юван (Словения) — Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — 7:6 (7:3), 6:4
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