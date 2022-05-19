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Сегодня, 14:16

Юван обыграла Мертенс в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Словенская теннисистка Кая Юван вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге (Франция).

В четвертьфинале Юван обыграла бельгийку Элисе Мертенс в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4.

В полуфинале словенка встретится с победителем матча Каролина Плишкова (Чехия, 1, WC) — Марина Заневская (Бельгия).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кая Юван (Словения) — Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
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