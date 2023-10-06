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Тарпищев оценил выступления Звонаревой в парном разряде

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Вера Звонарева может хорошо выступить на Олимпиаде-2024 в парном разряде.

«Звонарева рвется на Олимпиаду. Очков уже набрала достаточно, чтобы выступить в Париже. В паре она играет стабильно, хорошо», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

6 октября Звонарева и немка Лаура Зигемунд уступили бразильянкам Ингрид Гамарре Мартинс и Луизе Стефани со счетом 2:6, 3:6 в четвертьфинале турнира в Пекине.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к соревнованиям российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами. Рекомендации не распространяются на командные виды спорта. Однако вопрос о допуске спортсменов из России к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже до сих пор не решен.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: ТАСС
Теннис
Олимпиада
Вера Звонарева
Шамиль Тарпищев
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