Свентек вышла в полуфинал турнира в Пекине

Польская теннисистка Ига Свентек в трех сетах одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.

Следующей соперницей Свентек будет победительница встречи Мария Саккари (Греция, 6) — Коко Гауфф (США, 3).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Каролин Гарсия (Франция, 9) — 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:1