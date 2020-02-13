Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Хуахине

Украинка Элина Свитолина обыграла украинку Сторм Сандерс во втором круге турнира в Хуахине — 6:1, 6:2. Их матч продолжался 58 минут.

В 1/4 финала турнира Свитолина сыграет с японкой Нао Хибино.

Турнир WTA GSB Thailand Open Presented by E@

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) — Сторм Сандерс (Австралия, Q) — 6:1, 6:2