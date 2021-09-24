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Свентек стала вторым участником полуфинала турнира в Остраве

18:48
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла полячке Иге Свентек (6:7, (5:7), 2:6) в четвертьфинале одиночного разряда турнира в чешской Остраве.

В полуфинале Свентек сыграет с теннисисткой из Грецией Марией Саккари.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 7:6 (7:5), 6:2

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Виктория Кравченко все материалы автора

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