Свентек стала вторым участником полуфинала турнира в Остраве
18:48
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла полячке Иге Свентек (6:7, (5:7), 2:6) в четвертьфинале одиночного разряда турнира в чешской Остраве.
В полуфинале Свентек сыграет с теннисисткой из Грецией Марией Саккари.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 7:6 (7:5), 6:2
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