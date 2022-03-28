Свентек обыграла Бренгл и вышла в 1/8 финала турнира в Майами
Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге турнира в Майами обыграла американку Мэдисон Бренгл со счетом 6:0, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. 20-летняя полька сделала один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
В 1/8 финала Свентек встретится с американкой Кори Гауфф.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:0, 6:3
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