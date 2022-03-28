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Сегодня, 03:18

Свентек обыграла Бренгл и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге турнира в Майами обыграла американку Мэдисон Бренгл со счетом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. 20-летняя полька сделала один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В 1/8 финала Свентек встретится с американкой Кори Гауфф.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:0, 6:3

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