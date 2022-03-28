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Сегодня, 12:29

Бывшая теннисистка Хантухова раскритиковала Азаренко, которая не доиграла матч в Майами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывшая пятая ракетка мира Даниэла Хантухова подвергла критике белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.

Спортсменка не доиграла матч третьего круга турнира WTA 1000 в Майами (США) с Линдой Фрухвиртовой. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу чешской теннисистки, а во втором сете при счете 0:3 Азаренко покинула корт.

«Самое неуважительное в этом было того, как она ушла с корта, не сказав ничего, не назвав причины. Я думаю, что WTA стоит обратить внимание на подобное. На мой взгляд, это было очень неуважительно по отношению к болельщикам, судье и, самое главное, к сопернице. Я думаю, что если Азаренко продолжит так поступать, вскоре ее не будут пускать на турниры. Это было некрасиво», — приводит слова Хантуховой FoxSports.

Азаренко через некоторое время сообщила, что отказалась от продолжения борьбы из-за проблем личного характера. Также теннисистка сказала, что ей вообще не следовало выходить на корт.

Теннис
Виктория Азаренко
Даниэла Хантухова
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