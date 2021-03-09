Кузнецова обыграла Свитолину и прошла в третий круг турнира в Дубае
17:24
Россиянка Светлана Кузнецова обыграла украинку Элину Свитолину в матче второго круга турнира WTA в Дубае — 2:6, 6:4, 6:1. Отметим, что Свитолина была первой сеяной турнира.
В третьем круге Кузнецова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, которая ранее победила Елену Остапенко из Латвии.
В параллельной встрече полячка Ига Свентек выиграла у японки Мисаки Дои.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 1) — 2:6, 6:4, 6:1
Ига Свентек (Польша, 8) — Мисаки Дои (Япония, LL) — 6:2, 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия, 10) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:3
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