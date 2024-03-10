Соболенко — о победе на старте Индиан-Уэллса: «Я сегодня боролась как тигр»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над американской теннисисткой Питон Стирнс во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, я была права, когда сделала эту татуировку с изображением тигра. Сегодня я боролась как тигр. Это был невероятный матч. Мне пришлось много работать, чтобы добиться этой победы. Это определенно волшебное место. Со мной только что произошло волшебство», — сказала теннисистка после игры.

В матче второго круга белоруска переиграла в трех сетах американскую теннисистку Питон Стирнс со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6). Матч продлился 2 часа 38 минут.