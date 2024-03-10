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10 марта, 15:33

Чесноков назвал великолепной игру Блинковой в матче против Пегулы

Алина Савинова
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянки Анны Блинковой в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе против американки Джессики Пегулы.

Российская спортсменка победила 5-ю ракетку мира в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

«Блинкова сыграла потрясающий матч, просто великолепно. Она вцепилась Пегуле в горло и просто не давала ей свободно дышать. При счете 5:2 в третьей партии она немного расслабилась, как-то странно отыграла, но потом собралась и завершила матч. Я очень за нее рад, это блестящая победа, и в этом году она не первый раз обыгрывает теннисисток из первой десятки мирового рейтинга», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Соперницей Блинковой в третьем круге станет француженка Диан Парри, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Анна Блинкова
Джессика Пегула
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