Соболенко обыграла Андрееву в четвертом круге турнира в Мадриде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Мирру Андрееву в четвертом круге турнира в Мадриде — 6:3, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 13 минут.
Соболенко сделала 3 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Андреевой 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем круге Соболенко сыграет с Майар Шериф из Египта.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мирра Андреева (Россия, WC) — 6:3, 6:1
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