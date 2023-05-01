Соболенко обыграла Андрееву в четвертом круге турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Мирру Андрееву в четвертом круге турнира в Мадриде — 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 13 минут.

Соболенко сделала 3 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Андреевой 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем круге Соболенко сыграет с Майар Шериф из Египта.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мирра Андреева (Россия, WC) — 6:3, 6:1