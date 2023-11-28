Соболенко и Рыбакина начнут сезон-2024 с турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что турнир в Брисбене станет для нее первым официальным соревнованием в сезоне-2024.

«Я очень рада начать свой австралийский сезон 2024 года в Брисбене. Австралия занимает особое место в моем сердце после того, как я выиграла там свой первый турнир «Большого шлема». Мне не терпится дебютировать на турнире в Брисбене и сыграть перед теннисными фанатами Квинсленда. Ранее турнир привлек много хороших игроков, и я надеюсь, он подготовит меня к еще одному успешному летнему периоду», — сказала Соболенко.

Также стало известно, что на турнире в Брисбене выступит казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

25-летняя Соболенко является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и 19 турниров WTA. Сезон-2023 она завершила на второй строчке мирового рейтинга. 24-летняя Рыбакина — чемпионка Уимблдона-2022 и пяти турниров WTA. Она идет четвертой в мировой классификации.