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Сегодня, 14:11

Соболенко и Рыбакина начнут сезон-2024 с турнира в Брисбене

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что турнир в Брисбене станет для нее первым официальным соревнованием в сезоне-2024.

«Я очень рада начать свой австралийский сезон 2024 года в Брисбене. Австралия занимает особое место в моем сердце после того, как я выиграла там свой первый турнир «Большого шлема». Мне не терпится дебютировать на турнире в Брисбене и сыграть перед теннисными фанатами Квинсленда. Ранее турнир привлек много хороших игроков, и я надеюсь, он подготовит меня к еще одному успешному летнему периоду», — сказала Соболенко.

Также стало известно, что на турнире в Брисбене выступит казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

25-летняя Соболенко является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и 19 турниров WTA. Сезон-2023 она завершила на второй строчке мирового рейтинга. 24-летняя Рыбакина — чемпионка Уимблдона-2022 и пяти турниров WTA. Она идет четвертой в мировой классификации.

Источник: https://www.ubitennis.net/2023/11/grand-slam-champions-sabalenka-rybakina-to-start-2024-campaigns-in-brisbane/
Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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