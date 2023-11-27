Шнайдер потеряла 24 позиции в рейтинге WTA
Стал известен обновленный рейтинг WTA по итогам прошедшей недели.
В топ-10 без изменений — лидирует полька Ига Свентек, в тройке — белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф.
Из россиянок выше всех расположилась Людмила Самсонова — 16-е место.
Из соотечественниц больше всех позиций в мировом рейтинге потеряла россиянка Диана Шнайдер. Она откатилась с 65-й на 89-ю строчку.
Обновленный рейтинг WTA:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9295 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050
3 (3). Коко Гауфф (США) — 6580
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4195
7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075
8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3651
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880
16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2650
18 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 2550
19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520
21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2035
28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588
51 (51). Анна Блинкова (Россия) — 1110
57 (57). Мирра Андреева (Россия) — 1069
58 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044
74 (74). Элина Аванесян (Россия) — 915
76 (77). Анна Калинская (Россия) — 885
89 (65). Диана Шнайдер (Россия) — 810
100 (93). Камилла Рахимова (Россия) — 758