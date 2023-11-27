Шнайдер потеряла 24 позиции в рейтинге WTA

Стал известен обновленный рейтинг WTA по итогам прошедшей недели.

В топ-10 без изменений — лидирует полька Ига Свентек, в тройке — белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф.

Из россиянок выше всех расположилась Людмила Самсонова — 16-е место.

Из соотечественниц больше всех позиций в мировом рейтинге потеряла россиянка Диана Шнайдер. Она откатилась с 65-й на 89-ю строчку.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9295 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050

3 (3). Коко Гауфф (США) — 6580

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4195

7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075

8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3651

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880

16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2650

18 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 2550

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2035

28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588

51 (51). Анна Блинкова (Россия) — 1110

57 (57). Мирра Андреева (Россия) — 1069

58 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044

74 (74). Элина Аванесян (Россия) — 915

76 (77). Анна Калинская (Россия) — 885

89 (65). Диана Шнайдер (Россия) — 810

100 (93). Камилла Рахимова (Россия) — 758