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Шауй Пэн выложила свежие снимки в социальных сетях

22:06
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Китайская теннисистка Шуай Пэн опубликовала свежие фотографии в чате WeChat.

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в социальной сети Weibo сообщение. В нем 35-летняя теннисистка обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu.

WTA, ATP, а также многие теннисисты потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

Китайская теннисистка отказалась от обвинений в изнасиловании. Но ей уже никто не верит

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Иван Шитик все материалы автора
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