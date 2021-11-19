Шауй Пэн выложила свежие снимки в социальных сетях

Китайская теннисистка Шуай Пэн опубликовала свежие фотографии в чате WeChat.

Peng Shuai's WeChat moments just posted three latest photos and said «Happy weekend».

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng's WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei??? (@shen_shiwei) November 19, 2021

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в социальной сети Weibo сообщение. В нем 35-летняя теннисистка обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu.

WTA, ATP, а также многие теннисисты потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

Китайская теннисистка отказалась от обвинений в изнасиловании. Но ей уже никто не верит