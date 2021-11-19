Шауй Пэн выложила свежие снимки в социальных сетях
22:06
Китайская теннисистка Шуай Пэн опубликовала свежие фотографии в чате WeChat.
2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в социальной сети Weibo сообщение. В нем 35-летняя теннисистка обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu.
WTA, ATP, а также многие теннисисты потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.
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