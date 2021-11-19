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Международная федерация тенниса обеспокоена скандалом с китаянкой Пэн Шуай

18:29
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Международная федерация тенниса (ITF) обеспокоена публикацией об обвинении китайской теннисисткой Пэн Шуай высокопоставленного политика в изнасиловании.

«Мы, конечно, обеспокоены ситуацией с Пэн Шуай. Безопасность игроков всегда является нашим главным приоритетом. Мы поддерживаем полное и прозрачное расследование по этому поводу», — заявили в ITF ТАСС.

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в социальной сети Weibo сообщение. В нем 35-летняя теннисистка обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu.

Китайская теннисистка отказалась от обвинений в изнасиловании. Но ей уже никто не верит

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12975453

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Иван Шитик все материалы автора
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