Международная федерация тенниса обеспокоена скандалом с китаянкой Пэн Шуай

Международная федерация тенниса (ITF) обеспокоена публикацией об обвинении китайской теннисисткой Пэн Шуай высокопоставленного политика в изнасиловании.

«Мы, конечно, обеспокоены ситуацией с Пэн Шуай. Безопасность игроков всегда является нашим главным приоритетом. Мы поддерживаем полное и прозрачное расследование по этому поводу», — заявили в ITF ТАСС.

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в социальной сети Weibo сообщение. В нем 35-летняя теннисистка обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu.

Китайская теннисистка отказалась от обвинений в изнасиловании. Но ей уже никто не верит