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Халеп, Хингис и Винус Уильямс выступят на выставочном турнире в ЮАР в декабре

17:05
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18 и 19 декабря в ЮАР пройдет выставочный турнир Africa Cares Tennis Challenge, цель которого привлечь внимание к проблеме гендерного насилия, сообщает пресс-служба WTA.

Все участники будут разделены на две группы. За первую сыграют полька Ига Свентек, американка Винус Уильямс, швейцарка Мартина Хингис и ?18-летний Хололвам Монци, который является третьей ракеткой ЮАР. За вторую — румынка Симона Халеп, американка Слоан Стивенс, немец Дастин Браун, а также Зои и Изабелла Крюгер.

Каждый день будет проходить два одиночных матча и один парный.

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Иван Шитик все материалы автора
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