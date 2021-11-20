Халеп, Хингис и Винус Уильямс выступят на выставочном турнире в ЮАР в декабре

18 и 19 декабря в ЮАР пройдет выставочный турнир Africa Cares Tennis Challenge, цель которого привлечь внимание к проблеме гендерного насилия, сообщает пресс-служба WTA.

Все участники будут разделены на две группы. За первую сыграют полька Ига Свентек, американка Винус Уильямс, швейцарка Мартина Хингис и ?18-летний Хололвам Монци, который является третьей ракеткой ЮАР. За вторую — румынка Симона Халеп, американка Слоан Стивенс, немец Дастин Браун, а также Зои и Изабелла Крюгер.

Каждый день будет проходить два одиночных матча и один парный.