Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х

11:55
Мария Шарапова. Фото Reuters
Мария Шарапова. Фото Reuters
Теги:

Российская теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х, сообщает Forbes. В общей сложности она заработала 197,9 миллиона долларов.

Шесть мест в списке Forbes достались хоккеистам: Александру Овечкину, Евгению Малкину, Илье Ковальчуку, Павлу Дацюку, Александру Радулову и Сергею Бобровскому. Баскетбол в рейтинге представляет Тимофей Мозгов, который выступал в НБА.

В топ-10 попали два футболиста — Юрий Жирков и Андрей Аршавин — во многом благодаря тому, что часть карьеры провели в европейских топ-клубах.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/biznes-photogallery/393893-samye-vysokooplachivaemye-rossiyskie-sportsmeny-desyatiletiya-reyting?photo=10

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир