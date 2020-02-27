Российская теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х, сообщает Forbes. В общей сложности она заработала 197,9 миллиона долларов.

Шесть мест в списке Forbes достались хоккеистам: Александру Овечкину, Евгению Малкину, Илье Ковальчуку, Павлу Дацюку, Александру Радулову и Сергею Бобровскому. Баскетбол в рейтинге представляет Тимофей Мозгов, который выступал в НБА.

В топ-10 попали два футболиста — Юрий Жирков и Андрей Аршавин — во многом благодаря тому, что часть карьеры провели в европейских топ-клубах.