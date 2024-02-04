Шарапова отметила прогресс Мирры Андреевой

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала прогресс российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Я была очень впечатлена тем, как Коко Гауфф одержала победу в Нью-Йорке в прошлом году. Кроме того, приятно видеть появление новых имен и перспектив для таких спортсменок, как Мирра Андреева», — сказала Шарапова в интервью Forbes.

В январе 16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка повторила свой лучший результат в турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертого круга турнира. Ранее теннисистка добиралась до этой стадии на Уимблдоне-2023.