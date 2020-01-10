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Новости   //    Теннис   //    WTA

Серена Уильямс назвала одну из своих сильных сторон

12:25
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Американская теннисистка Серена Уильямс, вышедшая в полуфинал турнира в Окленде, отметила, что быстрота при беге вперед — одна из ее сильных сторон.

- Мне нравится доставать мячи после укороченных ударов, — цитирует официальный сайт WTA. — Я не против играть с теннисистками, которые выполняют укороченные. Я очень быстрая, особенно когда бегу вперед. Это одна из моих сильных сторон, так что я не против.

Я чувствую, что набираю форму. Здорово, что я победила в трех сетах и так много бегала. Сейчас я вышла на корт, чувствуя себя лучше. Я в прекрасной игровой форме, эти матчи очень помогают мне.

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