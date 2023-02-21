Самсонова сыграет со Свентек в 1/8 финала турнира в Дубае

Польская теннисистка Ига Свентек, посеянная под первым номером на турнире в Дубае, вышла в 1/8 финала.

Во втором круге она переиграла в двух сетах Лейлу Фернандес из Канады — 6:1, 6:1

В следующем матче ее соперницей станет представительница России Людмила Самонова.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:1, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Марта Костюк (Украина, WC) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 6:4

Ана Богдан (Румыния, Q) — Шелби Роджерс (США) — 7:6 (7:3), 6:3