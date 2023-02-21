Калинская и Вондроушова проиграли во втором круге парного турнира в Дубае

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Россиянка Анна Калинская и чешка Маркета Вондроушова проиграли во втором круге парного турнира в Дубае (ОАЭ).

Девушки уступили паре из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (7:9).

В четвертьфинале Хаочин и Латиша сыграют с американками Кори Гауфф/Джессика Пегула

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — Анна Калинская/Маркета Вондроушова (Россия/Чехия) — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)