Калинская и Вондроушова проиграли во втором круге парного турнира в Дубае
Россиянка Анна Калинская и чешка Маркета Вондроушова проиграли во втором круге парного турнира в Дубае (ОАЭ).
Девушки уступили паре из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (7:9).
В четвертьфинале Хаочин и Латиша сыграют с американками Кори Гауфф/Джессика Пегула
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — Анна Калинская/Маркета Вондроушова (Россия/Чехия) — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)
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