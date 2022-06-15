Саккари ожидает сложный матч с Касаткиной в четвертьфинале турнира в Берлине

Теннисистка из Греции Мария Саккари поделилась ожиданиями от предстоящего матча против Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира в Берлине.

«В Мадриде она хорошо сыграла. Я вела 1:0 по сетам, имела шансы, но не использовала. Она боец, уже давно в туре, хотя очень молодая. Я жду сложного матча.

Она будет действовать очень энергично, хорошо бороться, и я к этому готова», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

Матч между Касаткиной и Саккари состоится 17 июня.