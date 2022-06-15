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Сегодня, 23:15

Саккари ожидает сложный матч с Касаткиной в четвертьфинале турнира в Берлине

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Теннисистка из Греции Мария Саккари поделилась ожиданиями от предстоящего матча против Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира в Берлине.

«В Мадриде она хорошо сыграла. Я вела 1:0 по сетам, имела шансы, но не использовала. Она боец, уже давно в туре, хотя очень молодая. Я жду сложного матча.

Она будет действовать очень энергично, хорошо бороться, и я к этому готова», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

Матч между Касаткиной и Саккари состоится 17 июня.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2647247/sakkari-sasnovich-ease-into-berlin-quarterfinals
Теннис
Дарья Касаткина
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