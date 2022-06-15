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Касаткина сыграет с Саккари в четвертьфинале турнира в Берлине

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Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с гречанкой Марией Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине. 26-летняя греческая теннисистка во втором круге обыграла 28-летнюю австралийку Дарью Сэвилл (6:1, 7:5). Матч продлился 1 час и 31 минуту.

Матч между Касаткиной и Саккари пройдет 17 июня.

Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 2) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 6:1, 7:5

Теннис
Дарья Касаткина
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