Касаткина сыграет с Саккари в четвертьфинале турнира в Берлине
Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с гречанкой Марией Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине. 26-летняя греческая теннисистка во втором круге обыграла 28-летнюю австралийку Дарью Сэвилл (6:1, 7:5). Матч продлился 1 час и 31 минуту.
Матч между Касаткиной и Саккари пройдет 17 июня.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 2) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 6:1, 7:5
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