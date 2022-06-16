Калинская проиграла Бенчич в 1/8 турнира в Берлине

Россиянка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич в четвертом круге турнира WTA в Берлине.

Матч длился 1 час 57 минут и закончился со счетом 4:6, 6:1, 1:6.

Калинская сделала один эйс, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4 попыток. На счету Бенчич — 4 эйса, 3 двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале турнира в Берлине Бенчич сыграет с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Анна Калинская (Россия, WC) — 6:4, 1:6, 6:1