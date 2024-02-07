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Крейчикова: «Решение о завершении совместных выступлений в паре было принято Синяковой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о том, почему она больше не будет играть с Катериной Синяковой в парном разряде.

«В прошлом году она сказала мне, что хочет двигаться в другом направлении, мы подняли тему участия в Олимпиаде. Это решение [о расставании] было принято Катериной, а не мной — я бы с удовольствием играла с ней и с удовольствием выступала бы с ней на Олимпиаде», — приводит слова Крейчиковой The National.

Вместе Крейчикова и Синякова выиграли семь турниров «Большого шлема», титул WTA Finals и Олимпийские игры в Токио. После окончания сезона 2023 года стало известно, что они не продолжат выступать в парном разряде в 2024 году.

Теннис
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