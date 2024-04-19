Рыбакина обыграла Паолини и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила итальянку Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира в Штутгарте — 6:3, 5:7, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 10 минут.

Рыбакина сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Паолини ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница пары Ига Свентек (Польша, 1) — Эмма Радукану (Великобритания, WC).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922?573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 5:7, 6:3