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Сегодня, 22:16

Мирра Андреева проиграла украинке Калининой на турнире в Руане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила украинке Ангелине Калининой в четвертьфинале турнира в Руане (Франция) — 4:6, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Россиянка не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Калининой 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В полуфинале украинка сыграет с Магдой Линетт из Польши.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина, 3) — Мирра Андреева (Россия, 5) — 6:4, 7:5

Теннис
Ангелина Калинина
Мирра Андреева
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