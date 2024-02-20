Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина играет против белорусской теннисистки Виктории Азаренко во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) 20 февраля. Их матч начался в 14.25 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию поединка Рыбакина — Азаренко можно в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» (1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант).

О других способах просмотра матча Рыбакина — Азаренко в Казахстане вы можете узнать на сайте Sports.kz.

Ранее в турнире в Дубае 34-летняя Азаренко в двух сетах победила нидерландку Аранчу Рус со счетом 6:2, 6:4. Для 24-летней Рыбакиной это первый матч на соревнованиях. Елена является победительницей семи турниров WTA в одиночном разряде.