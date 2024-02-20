Хорватская теннисистка Векич прокомментировала победу над Соболенко

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась мнением о победе над белоруской Ариной Соболенко в матче второго круга турнира WTA в Дубае (6:7 (5:7), 6:3, 6:0).

«Я уже побеждала Арину пять раз, но самый важный матч выиграла она в прошлом году в четвертьфинале Australian Open. Это было болезненно. Я знала, что мне нужно показать лучший теннис, чтобы обыграть Соболенко. Рада, что все получилось», — сказала Векич после матча.

В третьем круге Векич сыграет с румынкой Сораной Кирстя.