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20 февраля, 14:38

Хорватская теннисистка Векич прокомментировала победу над Соболенко

Виктория Кравченко
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Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась мнением о победе над белоруской Ариной Соболенко в матче второго круга турнира WTA в Дубае (6:7 (5:7), 6:3, 6:0).

«Я уже побеждала Арину пять раз, но самый важный матч выиграла она в прошлом году в четвертьфинале Australian Open. Это было болезненно. Я знала, что мне нужно показать лучший теннис, чтобы обыграть Соболенко. Рада, что все получилось», — сказала Векич после матча.

В третьем круге Векич сыграет с румынкой Сораной Кирстя.

Арина Соболенко
Донна Векич
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